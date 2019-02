Nel pollaio tra le galline c'era anche la coca: arrestato un anziano

All'apparenza era un tranquillo pensionato di 74 anni con qualche gallina nel cortile di casa. In realtà, oltre alle uova, nel pollaio, c'erano anche diversi involucri di cocaina che, secondo i carabinieri di Corinaldo, doveva essere pronta per essere venduta. L'anziano, già noto alle forze dell'ordine, è stato raggiunto dai militari dell'Arma venerdì sera. Nel corso della perquisizione domiciliare sono saltati fuori circa 7 grammi di cocaina. La maggior parte tra il pollame, altra in casa insieme a un bilancino elettronico di precisione, materiale destinato al taglio e confezionamento in dosi.

Al termine della perquisizione il 74enne è stato condotto in caserma ed è stato dichiarato in arresto. Ha passato la notte ai domiciliari e questa mattina è comparso davanti ai giudici del Tribunale di Ancona. L'arresto è stato convalidato. L'udienza per il giudizio, dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio, è stata fissata per maggio.