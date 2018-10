Droga, polizia in borghese prima della campanella: studenti nei guai

Se ne stavano in un parco nei pressi del campus scolastico, seduti su un panchina, quando sono arrivati i poliziotti in borghese. Tre studenti, di cui uno minorenne, sono stati sorpresi dagli agenti poco prima che suonasse la campanella della scuola. Intuendo un imminente controllo, avevano fatto per allontanarsi ma sono stati fermati e controllati. Uno ha anche provato a disfarsi di un involucro con dentro dell'hashish ma è stato scoperto.

Dentro c'erano pochi grammi. Nel corso degli accertamenti uno dei due maggiorenni ed il minorenne riconoscevano l’estraneità ai fatti del terzo giovane trovato in loro compagnia. I primi due sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori. I genitori del minore sono stati chiamati in Commissariato. Prosegue dunque la serie di controlli degli istituti scolastici cittadini per contrastare, il fenomeno dell’uso di sostanze stupefacenti tra la popolazione più giovane.