Giro di vite al Parco del Vallato, giovani trovati con la droga

Ulteriore giro di vite al Parco del Vallato di Jesi da parte dei Carabinieri che, negli ultimi due giorni, hanno denunciato due italiani ed arrestato due extracomunitari trovati tutti in possesso di droga nei giardini pubblici Jesini, frequentati anche da donne e bambini.

Le operazioni

Ieri è scattato il blitz e due italiani ventenni, della Provincia di Ancona, sono stati trovati in possesso di circa 10 grammi di marijuana. Per i fatti accertati sono stati denunciati e dovranno rispondere di detenzione illegale di sostanza stupefacente. Questa mattina invece due extracomunitari sono stati bloccati sempre dai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Jesi mentre cedevano diverse dosi sempre di marijuana per un peso totale di circa 5,5 grammi. Entrambi sono stati arrestati e verranno giudicati a breve dal Tribunale Anconetano.