Droga al parco, blitz della Polizia con l'unità cinofila: tre giovani nei guai

Sono continuati anche nelle ultime ore i controlli della Polizia di Stato in tutto il territorio del capoluogo. L'attenzione degli agenti è stata rivolta anche alla prevenzione dello spaccio e del consumo di droghe in città. Insieme a loro anche i antidroga che hanno setacciato i luoghi più isolati od impervi dei parchi pubblici.

Verso le 15.00 di ieri i poliziotti hanno effettuato un controllo presso il parco Pacifico Ricci di Via Fornaci Comunali dove sono stati notati cinque giovani che si trovavano in una zona piuttosto isolata del parco. Durante il controllo un giovane italiano di 21 anni è stato trovato in possesso di un grammo circa di hashish che deteneva per uso personale e per questo è stato deferito.

Contemporaneamente, in Piazza d’Armi altri agenti hanno fermato e controllato due giovani ventenni marocchini che si aggiravano con fare sospetto. Anche in questo caso è scattato il sequestro di un paio di grammi di marijuana trovati in possesso di uno dei due giovani