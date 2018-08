Trovato in overdose lungo la strada

Sono stati attimi di paura quelli vissuti oggi pomeriggio ad Ancona in via Grazie. Intorno alle 17 infatti un uomo è stato trovato lungo la strada in piena overdose. Sul posto sono stati chiamati i soccorritori con l'automedica del 118 e la Croce Gialla di Ancona che sono intervenute ed hanno prestato soccorso al 45enne. L'uomo, dopo essersi ripreso, è stato portato all'ospedale regionale di Torrette dove si trova in discrete condizioni di salute.