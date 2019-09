Overdose di eroina in casa, paura per una coppia di anconetani

Si trovava in casa quando si è andata in overdose dopo aver assunto dell'eroina. Paura nel tardo pomeriggio di ieri ad Ancona in un appartamento di via Marconi. Ad avvertire il 118 è stato il compagno della donna, un'anconetana di 32 anni, che in quel momento si trovava con lei in casa. Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che al loro arrivo hanno trovato la ragazza che si stava piano piano riprendendo. Per lei è stato comunque necessario il trasporto in ospedale per gli accertamenti del caso. Intervenuta anche la Squadra Volanti che ha sequestrato due dosi di eroina.