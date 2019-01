Overdose ai bagni pubblici, 45enne soccorso in piazza: è gravissimo

Ieri vi avevamo dato la notizia della sua morte. Oggi dobbiamo rettificare quanto scritto. Il 45enne, andato in overdose sabato mattina in piazza d'Armi, ad Ancona, è stato rianimato dai sanitari del 118 quando ormai sembrava che non ci fosse più niente da fare ed ora si trova in gravissime condizioni all'ospedale regionale di Torrette. L'uomo si trovava insieme da altre persone quando è caduto al suolo privo di sensi. I medici intervenuti, appena intervenuti, hanno visto il suo corpo venire trascinato a faccia in giù verso la piazza. A quel punto sono intervenuti constatando immediatamente la gravità della situazione. Dopo oltre un'ora di rianimazione però e quando ormai sembrava che non ci fossero più speranze, sono riusciti a rianimarlo e trasportarlo nel reparto di Rianimazione, dove attualmente è ricoverato in gravissime condizioni.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO