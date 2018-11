In overdose al centro del mercato cittadino, donna in gravi condizioni

Va in overdose sotto gli occhi di decine di persone che si trovavano al mercato di piazza d'Armi, al Piano. Paura questa mattina, poco prima di mezzogiorno, ad Ancona dove una donna di 43 anni è andata in overdose in una bagno al centro della piazza cittadina. I presenti hanno subito allertato i soccorritori e sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli operatori della Croce Gialla di Ancona.

Fondamentali le misure adottate dai medici che le hanno somministrato alcuni farmaci. La donna è stata poi trasportata in codice rosso avanzato al pronto soccorso di Torrette, dove si trova tuttora in sala emergenza. Le sue condizioni sono gravi.