Spacciava droga agli studenti, in casa il kit del pusher perfetto: denunciato

Spacciava sostanze stupefacenti agli studenti osimani, che si rifornivano da lui per sballarsi durante le serate estive. A finire nei guai uno 19enne di Osimo, sorpreso nel weekend dagli agenti di Polizia. A tradirlo i messaggi sul suo smartphone, con il quale si interfacciava con i suoi clienti.

I poliziotti hanno così deciso di perquisire la sua abitazione dove hanno trovato circa 50 involucri di plastica, un bilancino di precisione, la marijuana pronta per essere ceduta e 1500 euro in contanti, probabile provento di spaccio. Tutto ciò che è stato trovato è stato sequestrato dai poliziotti. Le indagini sono ancora in corso. Per il pusher è scattata la denuncia per possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.