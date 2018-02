Di giorno insospettabile elettricista, di notte spacciatore di cocaina: arrestato

Di giorno lavorava come elettricista, mentre di sera aveva trasformato la sua casa in un vero e proprio market dove vendeva droga ai propri clienti. A scoprire il traffico di stupefacenti sono stati i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Osimo, che ieri sera sono riusciti ad arrestare il pusher.

Si tratta di un 28enne palermitato, residente a Monte San Vito, incensurato, bloccato mentre si trovava all'interno della propria automobilie. Nascosta nel veicolo il giovane aveva 52 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata ai propri clienti. Il 28enne, che comunicava con i suoi clienti attraverso un gruppo WhatsApp, è stato condotto in caserma ed ora dovrà rispondere di spaccio e detenzione illegale di sostanze stupefacenti.