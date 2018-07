Controlli sulle spiagge e in città, spacciatore in manette

Come tutti i fine settimana sono stati disposti dal questore Oreste Capocasa super controlli sul litorale e in città per garantire maggior sicurezza anche a chi vuole godersi un pò di sole sulla spiaggia e lascia la propria abitazione. In via Fiorini la polizia ha arrestato uno straniero di 25 anni trovato con 14 dosi di marijuana, più di mezzo etto la grammatura, nascosti nei calzetti. L'uomo è stato arrestato.

Nella sua abitazione sono stati trovati altri 14 grammi di droga e denaro contante. Nel corso dei controlli sono state fermate tra venerdì e stamattina oltre 100 persone e 60 veicoli. In via Scataglini sono stati controllati 5 camper che ospitavano 6 stranieri con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Si sono allontanati spontaneamente.