Nelle mutande la droga e i soldi, arrestato

Continuano i servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti dopo le varie segnalazioni dei giorni scorsi. Anche ieri pomeriggio gli agenti di Polizia delle Volanti sono stati impegnati nelle zone più a rischio tra Piano San Lazzaro e Stazione ferroviaria. Intorno alle 14 di ieri infatti, in zona piazza Rosselli gli agenti hanno notato 2 persone sospette sedute sul marciapiede che, all’avvicinarsi della volante, si sono divisi.

Uno si è dileguato, mentre l’altro è stato fermato e trovato con un involucro di cellophane di colore trasparente nelle mutande. Dentro c’erano diverse dosi di marijuana e hashish per un totale di una ventina di grammi. Insieme al fumo anche 350 euro suddivise in varie banconote che, secondo la Polizia, erano frutto dell’attività di spaccio. Alla fine lui, un bresciano di 23 anni con alle spalle alcuni precedenti di polizia per stupefacenti e reati contro il patrimonio, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ora il giovane si trova temporaneamente nella cella di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto.