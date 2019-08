La musica a tutto volume sveglia il vicinato, arriva la polizia: trovati con la droga

Festeggiavano alle 23 con la musica a tutto volume, tenendo sveglia buona parte di via Maestri del Lavoro. La segnalazione è arrivata al 113 e il controllo ha messo nei guai due tunisini sopresi con due involucri di hashish. A tradirli, mercoledì sera, è stato proprio il nervosismo malcelato all’arrivo degli agenti.

I due facevano parte di un gruppo di sei persone che avevano indispettito alcuni residenti ballando su note lanciate a tutto volume. Durante il controllo i due tunisini sono stati sorpresi con un involucro di hashish rispettivamente di 0,60 grammi e 2,75 grammi. La droga è stata sequestrata e ai due ragazzi è stata contestata la violazione prevista e punita dall'art.75 DPR 3019/90. Stessa sorte è toccata ad altri due giovani 45 minuti dopo. I Poliziotti della Volante, transitando in via Sacconi, si sono avvicinati ai due che erano seduti su una panchina in un punto poco illuminato. Entrambi stavano confezionando uno spinello composto da tabacco e marijuana del peso complessivo di 0,85 grammi l’uno e 0,70 l’altro. I controlli di mercoledì hanno complessivamente riguardato la zona del Piano e hanno portato alla identificazione di 38 persone di cui 18 di nazionalità straniera, a 16 veicoli controllati ed è stato anche effettuato un controllo avventori in un negozio etnico di corso Carlo Alberto che comunque ha dato esito negativo.