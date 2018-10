Fermato con la siringa in mano, in casa una mini coltivazione di marijuana: denunciato

Una pianta di marijuana di circa 60 centimetri e tutto l'occorrente per la crescita. E' questo quanto trovato dagli agenti della Squadra Volanti di Ancona nel balcone di un 47enne, fermato poco prima in piazza d'Armi mentre era pronto ad iniettarsi una dose di eroina in un bagno pubblico del capoluogo. La perquisizione è stata infatti estesa anche nel suo appartamento dove gli agenti hanno trovato e sequestrato lo stupefacente. L'uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per la coltivazione della marijuana.