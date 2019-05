Oltre 30 chili di droga nascosti in un casolare, blitz della finanza: arresti e denunce

Blitz della Guardia di Finanza di Civitanova Marche che nelle scorse ore ha fatto irruzione in un casolare delle campagne di Montecosaro, ritenuto come luogo di stoccaggio di stupefacenti. All'interno i militari hanno trovato e sequestrato 27 chili di marijuana e 3 chili di hashish, oltre a tutto il materiale per il confezionamento della droga.

Proprietario della struttura un 50enne italiano, che è stato arrestato e portato nel carcere di Montacuto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Nel corso dell'operazione un'altra persona è stata identificata e denunciata mentre una terza è stata segnalata alla Prefettura in quanto assuntrice di sostanze stupefacenti.