Il garage della madre usato come serra per coltivare marijuana, arrestato

Il garage accanto alla casa della madre in una traversa di via Maggini era diventato una vera e propria serra per la coltivazione di marijuana con tanto di illuminazione a raggi ultravioletti, impianto di areazione e due piante alte un metro in stato vegetativo. La scoperta dei carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile e dell’unità cinofila della Guardia di Finanza è costata le manette a un 49enne incensurato anconetano che si trova agli arresti domiciliari. Oltre all’arresto, avvenuto mercoledì scorso, i militari hanno sequestrato il piccolo garage.

A far scattare i sospetti dei carabinieri era l’atteggiamento del 49enne che ogni giorno si recava verso la casa materna. Regolari visite di cortesia? Macchè, l’attività di indagine ha evidenziato che la vera destinazione dell’uomo era proprio il garage senza però uscirne o entrarvi con un’autovettura. Il controllo è scattato lo scorso 4 aprile con i cani delle unità cinofile che hanno fiutato dall’esterno la presenza di sostanze stupefacenti.

A quel punto è bastato attendere l’arrivo del 49enne per procedere alla perquisizione, nel corso della quale sono stati trovati ulteriori 90 grammi di marijuana già pronta per essere spacciate e numerose bustine probabilmente destinate al confezionamento della droga. Successivamente, nell’armadietto del posto di lavoro dell’uomo, è stato scoperto un ovulo con 10 grammi di hashish.