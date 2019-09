Maltratta e minaccia il padre per estorcergli denaro, in casa anche la droga: arrestato

Nella notte i Carabinieri di Montemarciano hanno arrestato un ventiduenne per i reati di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. I fatti sono avvenuti questa notte, quanto il padre del ragazzo ha chiesto l’intervento dei carabinieri presso la sua abitazione, poiché il figlio lo aveva minacciato di morte per costringerlo a dargli del denaro. Non era la prima volta che il figlio commetteva atti di violenza fisica e verbale nei suoi confronti. Nella notte c’è stato l’ultimo grave episodio, a seguito del quale i militari hanno fatto ingresso nell’abitazione.

Il ragazzo ha cercato di impedire l’accesso alla sua camera da letto. Inizialmente i carabinieri hanno pensato il suo comportamento fosse dovuto ad un'opposizione e ostilità nei confronti del padre. Ma quando sono entrati nella stanza hanno capito che il motivo era ben di altra natura. Hanno infatti sentito subito un forte odore acre e nell’armadio del giovane hanno trovato tre piante di marijuana già invasate ed un’altra trovata in un terreno vicino l'abitazione. Le piantine sono state sequestrate, insieme ad un bilancino di precisione ad alcuni flaconi vuoti di metadone, che sono stati trovati nella camera del ragazzo. Per lui sono scattate le manette, ed è stato condotto presso il carcere di Montacuto. Dovrà rispondere davanti al Giudice dei reati di maltrattamenti in famiglia, tentata estorsione e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.