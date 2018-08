Pizzicato con la droga mentre passeggia, nei guai giovane cameriere

Stava passeggiando lungo una strada di Marcelli quando alla vista dei Carabinieri di Osimo ha lasciato cadere un contenitore di plastica, che conteneva alcune dosi di hashish. A finire nei guai un giovane cameriere di 19 anni, nato in Brasile ma residente ad Osimo.

Il ragazzo è stato quindi portato in caserma dove ha ammesso che lo stupefacente era per uso personale e per il suo "fabbisogno" giornaliero. Un quantitativo, quello in possesso del cameriere, pari a 0,950 grammi. IL ragazzo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di sostanze stupefacenti con richiesta di revisione della sua patente di guida.