In giro con droga, lame e un manganello di ferro: «Non potete chiederci i documenti»

«Non potete chiederci i documenti». Hanno risposto con strafottenza agli agenti di Polizia che li avevano fermati per un controllo. Ma dietro quell’atteggiamento, c’era forse la coscienza sporca di chi sapeva di andarsene in giro per la città, chissà per quale motivo, con droga e oggetti per fare del male. Infatti ieri, verso le 17, in piazza Rosselli gli agenti della Squadra Volanti ha fermato un’auto con dentro 3 operai: due campani di 35 e 44 anni ed un pugliese di 33, operai con qualche precedente di polizia.

Addosso avevano un coltello a serramanico delle lunghezza di 20 centimetri, una dose di cocaina, un manganello telescopico ferrato della lunghezza di 65 centimetri e una dose di hashish. A vario titolo, sono stati denunciati per possesso degli oggetti atti offendere e segnalati come assuntori di sostanze.