Nella sua casa stoccava la droga pronta per lo spaccio, imprenditore in arresto

I finanzieri della Compagnia di Civitanova Marche hanno individuato un locale, adibito ad abitazione e laboratorio di un imprenditore di 35 anni, ritenuto base di stoccaggio di sostanze stupefacenti.

Attraverso alcune perquisizioni, eseguite con l’ausilio dell’unità cinofila della Compagnia, i finanzieri hanno sequestrato 124 grammi di hashish, un bilancino di precisione ed 1.130 euro di denaro contante, in banconote di tagli diversi, ritenuti provento dell’attività illecita. Inoltre i militari hanno trovato 16 involucri di cellophane riportanti loghi e nomi riferibili a diverse varietà/qualità di hashish con evidenti tracce dello stupefacente, tali da far presumere una ben più vasta attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio e, su disposizione del P.M. di turno, sottoposto ai domiciliari.