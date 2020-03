Usa i documenti di un connazionale latitante, ma anche lui era ricercato: arrestato un 47enne

La Polizia Ferroviaria di Falconara ha arrestato in stazione un nigeriano di 47 anni in esecuzione di un decreto di condanna a 4 anni e 9 mesi di carcere. A seguito delle consuete verifiche effettuate dalla Polizia Ferroviaria nelle stazioni, gli agenti hanno proceduto al controllo di un viaggiatore che stava salendo a bordo di un treno. L’uomo, alla richiesta degli agenti, ha esibito una carta d’identità italiana ed un regolare permesso di soggiorno. Dai successivi controlli però, è emerso che i documenti erano intestati ad un connazionale, di fatto molto somigliante allo straniero fermato, anche lui ricercato per una condanna di 4 mesi per droga.

Ulteriori ed approfonditi accertamenti, eseguiti in collaborazione con la Polizia Scientifica di Ancona, hanno permesso di provare la vera identità dello straniero gravato da un mandato di carcerazione emesso nel 2015 dalla Procura di Milano. L’uomo al termine delle operazioni di rito è stato portato in carcere.