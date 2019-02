Walle fiuta lo zaino del pusher, dentro trovato del fumo pregiato: arrestato

Marijuana e Kush, un tipo di hashish pregiato coltivato tra Afghanistan, Iran e Pakistan, nascosti in uno zaino. E' questo quanto trovato dagli agenti della Squadra Volante di Ancona in casa di un giovane anconetano, da tempo conosciuto alle forze dell'ordine.

I poliziotti all'interno della camera da letto hanno prima trovato 30 grammi di hashish e del denaro contante. Poi la perquisizione è stata estesa anche nel garage, dove il cane antidroga Walle ha fiutato in uno zaino altre sostanze stupefacenti. Gli agenti infatti hanno sequestrato 190 grammi di marijuana e 600 grammi di Kush, un tipo di hashish che può essere venduto fino a 10mila euro al chilogrammo. Lo spacciatore è stato portato in Questura e arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti ed ora è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.