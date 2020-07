In auto ed in casa nascondeva 200 grammi di cocaina, arrestato giovane pusher

JESI - I carabinieri hanno arrestato un 30enne trovato in possesso di 200 grammi di cocaina nascosti in casa e nella sua auto. Il controllo è stato effettuato a Santa Maria Nuova dove i militari hanno deciso di perquisire il giovane pusher. Al 30enne è stato contestato il reato di detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed è stato condotto in carcere ad Ancona.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.