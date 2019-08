Un etto di eroina già pronta per lo spaccio, nei guai residente dell'Hotel House

La Guardia di Finanza di Giulianova ha arrestato un afgano residente all’Hotel House di Porto Recanati, trovato in possesso di un etto di eroina, già pronta per essere immessa nel mercato dello spaccio. I militari lo hanno fermato ad Alba Adriatica e lo hanno arrestato. L'afgano era già conosciuto alle forze dell'ordine perchè arrestato lo scorso febbraio e trovato in possesso di 150 grammi di cocaina. Per lui si sono aperte le porte del carcere.