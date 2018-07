Comprava il fumo all'Hotel House per rivenderla in bottega, denunciato calzolaio

Trovato nella bottega di Castelfidardo con 22 grammi di hashish, un bilancino di precisione e di materiale per il confezionamento ed il taglio dello stupefacente. Tutto sequestrato dopo il blitz del Nucleo Operativo di Osimo in collaborazione con i colleghi di Castelfidardo, che hanno così denunciato per spaccio una calzolaio nato a Loreto di 46 anni.

In caserma ha confermato di aver acquistato la droga all’Hotel House per sé, ma anche per i suoi amici. Oltre la denuncia, a suo carico è stata inoltrata alla Questura di Ancona, una proposta per l'irrogazione della misura di prevenzione dell’Avviso Orale.