Droga e giovanissimi, la polizia non ha tregua

Un'auto con dentro quattro giovani. Alla vista della polizia la vettura aumenta di velocità ma viene raggiunta e fermata. Dentro, giovanissimi: il più grande ha 20 anni, due sono minorenni. Vengono controllati e un senigalliese di 18 anni viene trovato in possesso di 60 grammi di hashish. È stato denunciato. È successo nel pomeriggi oin zona ospedale.

Sempre in tema di droga, nella mattinata, guai per un altro 18enne fermato al campus scolastico. Il giovane, quando ha visto i poliziotti, ha tentato di disfarsi di tre involucri ma è stato scoperto e segnalato in Prefettura come assuntore. Idem un altro giovane, anche lui di 18 anni, bloccato qualche ora prima mentre, seduto su una panchina, in un giardino pubblico, insieme ad un amico, faceva uso di stupefacenti. Segnalato infine anche un marocchino di 45 anni, senza fissa dimora, fermato alla stazione. In tasca pochi grammi di marijuana.