Droga al volante e in casa, giovani nei guai

Un 18enne di Chiaravalle è stato denunciato per detenzione ai fini d ppsaccio perché trovato in possesso di 25 grammi tra hashish e marijuana. La droga era nascosta in casa ed è stato trovato al termine di una perquisizione domiciliare avvenuta tra la sera del 17 maggio e la nottata del 18 maggio. Sempre i carabinieri hanno denunciato anche un 23enne chiaravallese che, trovato alla guida della sua autovettura in evidente stato di alterazione, si è rifiutato di sottoporsi all'etilotest.

Nell’ambito della stessa operazione sono stati segnalati, inoltre, 10 giovani, tre dei quali minorenni, per uso di sostanze stupefacenti: aveva droghe leggere in quantità variabili tra il grammo ed i 10 grammi.

Ad uno di loro è stata anche sequestrata della cocaina.