Controlli antidroga, spinelli in balcone per la festa di compleanno: giovani identificati

Raffica di controlli antidroga da parte della Polizia di Ancona per diverse segnalazioni per consumo di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle zone del Piano San Lazzaro e della Stazione Centrale.

In particolare verso le 13, 45 circa, transitando nella zona del capolinea dell'autobus della stazione, gli agenti hanno notato un anconetano di 23 anni che, alla vista della Volante, ha cercato di effettuare una manovra evasiva fingendo di allontanarsi per chiamare un taxi. Fermato, in tasca aveva mezzo grammo di hashish. Un paio d'ore dopo, sempre in piazza Rosselli, un ghanese di 32 anni è stato trovato in possesso di un paio di grammi di marijuana, poi sequestrati. Sempre ieri, verso le 19, un altro equipaggio delle Volanti di passaggio in Via Brodolini, ha notato un gruppo di giovani che, festeggiando un compleanno, stavano brindando sul balcone del piano rialzato dell'abitazione. Oltre ai bicchieri di spumante però, due di loro tenevano nell'altra mano delle "sigarette" che emanavano un inconfondibile odore di marijuana. Entrambi hanno consegnato agli agenti 1 grammo di marijuana che avrebbero fumato con calma nel corso della festa. Tutti segnalati come assuntori.

Il tutto nell’ambito di una serie di controlli straordinari da parte delle Volanti della Polizia che, guidate dal vice questore Cinzia Nicolini, hanno setacciato il territorio anconetano. I risultati? 148 persone controllate, 71 cittadini extracomunitari identificati, 217 veicoli controllati, 12 posti di controllo, 5 locali controllati, 9 sanzioni al Codice della Strada.