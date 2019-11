Girava con la droga in tasca alla festa di Halloween: nei guai un ragazzo di 24 anni

Girava con la droga alla festa di Halloween di Corinaldo: nei guai è finito un 24enne residente in provincia di Fermo che i carabinieri della Compagnia di Senigallia, impegnati in un ampio servizio di monitoraggio del territorio, hanno trovato in possesso di 2 grammi di marijuana. Si trovava insieme a un gruppo di amici in una strada vicina al centro storico. I militari si sono avvicinati anche il cane antidroga e subito il ragazzo ha gettato lo stupefacente sotto un’auto in sosta, nella speranza di non essere scoperto. Gli è andata male: la droga è stata recuperata e sequestrata, lui segnalato alla Prefettura come assuntore.