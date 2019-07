Spaccio di droga, doppio blitz dei carabinieri sul litorale: arrestati tre pusher

I carabinieri di Falconara, guidati dal comandante Michele Ognissanti, hanno arrestato tre pusher nigeriani in un doppio blitz avvenuto sul litorale falconarese. I tre spacciavano hashish e marijuana anche in pieno giorno ed ora dovranno rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I militari sono entrati in azione dopo aver osservato i loro movimenti per giorni. Il blitz è scattato nel tratto balneare limitrofo al sottopasso di Villanova, teatro di frequenti episodi di spaccio. Il primo ad essere fermato è stato un italiano di 19 anni, sorpreso ad acquistare lo stupefacente da un pusher nigeriano di 36 anni, già noto alle forze dell'ordine per episodi analoghi. Inutile il suo tentativo di allontanarsi: il nigeriano è stato fermato qualche ora dopo insieme ad un suo connazionale di 21 anni. Alla vista dei militari i due hanno tentato di disfarsi di alcune dosi di marijuana, poi trovata e sequestrata dai carabinieri. Nel pomeriggio invece è toccata la stessa sorte ad un 30enne sempre originario della Nigeria, sorpreso mentre cedeva 7 grammi di marijuana ad un marocchino. Nel tentativo di placcarlo, un carabiniere è stato colpito riportando lievi contusioni guaribili in circa una settimana. Nascosti tra i vestiti il giovane aveva 11 involucri di hashish e della marijuana. Anche per lui si sono aperte le porte del carcere.

La condalida dell'arresto

Tutti e tre gli arresti sono stati convalidati con il giudice Edi Ragaglia che ha anche disposto l'allontanamento per due dei tre nigeriani dalla provincia dorica. Il terzo invece, che aveva colpito il militare al momento dell'arresto, si trova ancora nel carcere di Montacuto.