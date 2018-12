Lancia la cocaina dal finestrino, era il rifornimento per le feste: giovane in arresto

FABRIANO - Avrebbe rivenduto l'intera partita durante le feste di Natale. Non aveva però fatto i conti con i militari della Compagnia di Fabriano, che da tempo erano sulle sue tracce. A finire nei guai un 25enne di Fabriano, incensurato, arrestato dopo essere stato scoperto con 148 grammi di cocaina pronta per essere venduta.

Il giovane si trovava a bordo della propria auto quando, alla vista della Polizia, ha gettato dal finestrino un sacchetto. I Carabinieri lo hanno subito raggiunto, recuperando la droga, circa 113 grammi di polvere bianca, ed estendendo successivamente la perquisizione nel suo appartamento. In casa, oltre ad 4mila euro in contanti, il pusher aveva altri 35 grammi di cocaina. Per lui si sono aperte le porte del carcere.