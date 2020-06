Coppia fermata dai carabinieri, lui nascondeva eroina pronta allo spaccio: arrestato

CASTELFIDARDO - I carabinieri della Compagnia di Osimo hanno arrestato un pakistano, 30enne, trovato in possesso di eroina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il blitz è nato quando i militari hanno intimato l'alt ad un'Audi A3 con a bordo una coppia di giovani, residenti nella provincia di Macerata, mentre si trovavano nella frazione di San Rocchetto di Castelfidardo. La coppia, manifestando un atteggiamento sospetto e non riuscendo a giustificare la loro presenza sul posto, ha indotto i militari a compiere degli accertamenti e, dalla ispezione personale e mezzo di trasporto, sono stati trovati 190 euro in una tasca dei pantaloni dell'uomo, nonché diversi smartphone. La perquisizione è stata estesa anche nella casa dell'uomo a Porto Recanati, dove i militari hanno trovato e sequestrato 77 grammi di eroina contenuti in due involucri, un etto di mannitolo utilizzabile per il taglio della sostanza, un bilancino elettronico di precisione e materiale per la preparazione di dosi, il tutto ben nascosto su un armadio della camera.