Spaccia eroina al sert, blitz della Polizia al Piano: arrestato un pusher

Ieri mattina, i poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Ancona hanno arrestato un cittadino ghanese sorpreso con alcune dosi di eroina. Il giovane, secondo gli investigatori, era solito spacciare lo stupefacente in zona Piano, in prossimità del Sert, luogo frequentato da tossicodipendenti.

Ieri mattina i poliziotti della Squadra Mobile Sezione Antidroga lo hanno bloccato all’interno di un bar e, all’esito della perquisizione personale che gli è stata fatta, sono state trovate e sequestrate 12 confezioni termosaldate di eroina pronte per essere spacciate in strada. Dopo il controllo i poliziotti hanno eseguito una perquisizione domiciliare anche nella vicina abitazione dello spacciatore, trovando ritagli in cellophane e attrezzatura varia utilizzata per il confezionamento della droga. Tra gli oggetti sequestrati dalla Polizia anche un cellulare e la somma di 85 euro ritenuto provento di spaccio.

Il giovane è stato arrestato su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, ed ora si trova ai domiciliari in attesa del giudizio direttissimo previsto per oggi.