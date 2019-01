Si dimentica la droga nel treno, agli agenti: «Aiutatemi a ritrovare il borsello»

FABRIANO - Ha dell'incredibile, eppure vi stiamo raccontando al verità. Un uomo di 49 anni è stato denunciato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Fabriano, per essere stato scoperto con un etto di hashish. Fin qui niente di mai visto, se non fosse che era stato proprio il 49enne a chiedere ai poliziotti di aiutarlo nel cercare il suo borsello, dimenticato su un treno proveniente da Roma.

Gli agenti dopo alcune ricerche sono riusciti a recuperare la borsa e dopo un breve controllo a scopo precauzionale hanno trovato all'interno la droga. Il 49enne, presentatosi per il ritiro del bagaglio dimenticato, non ha potuto fare altro che riconoscere la paternità dello stupefacente. Per lui scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per la detenzione della droga.