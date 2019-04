Ai domiciliari per droga, esce di casa e viene denunciata dalla Polizia

SENIGALLIA - Nel corso di alcuni controlli ai soggetti sottoposti a misure restrittive gli agenti del Commissariato di Senigallia sono intervenuti in un’abitazione dove si trova una donna nigeriana la quale sta scontando una pena per reati connessi al traffico di sostanze stupefacenti.

In occasione del controllo gli agenti hanno effettuato le verifiche per accertare la presenza ma la donna è risultata essersi allontanata. Per questo i poliziotti l'hanno denunciata all’autorità giudiziaria per il reato di evasione