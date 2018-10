«Il parco è ormai uno schifo», il degrado anche davanti ai bambini

«Domenica mattina ho trovato al parco delle Domenico Savio: uno schifo.Ormai il parco è in mano a bande di extracomunitari che si ubriacano e si drogano anche alla luce del sole.Il parco dovrebbe essere un luogo per bambini e famiglie e di gente per bene.Ho segnalato il problema diverse volte a carabinieri,polizia,vigili: tutti se ne fregano e questo luogo in cui molti di noi hanno passato tanti bei momenti della nostra infanzia ora è in mano a questa feccia di gente.Sono deluso e anche rassegnato dal comportamento anzi dal non comportamento delle varie istituzioni e mi sento di dire solo una cosa : VERGONA!!!» E' questa la segnalazione di un nostro lettore.