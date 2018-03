Tossicodipendenti in overdose con la sua cocaina, commerciante denunciato

Da due anni partiva dall’Hotel House di Porto Recanati, dove vive, per rifornire di cocaina i tossicodipendenti di Ancona e Macerata. Alcuni clienti sono finiti in overdose subito dopo aver fatto uso della sua merce. Domenica scorsa i carabinieri di Numana hanno identificato e denunciato il 46enne pusher marocchino, commerciante di professione e già conosciuto alle forze dell’ordine.

Controlli antidroga da parte dei carabinieri anche a Castelfidardo dove lo spacio di droga aveva fruttato ad un trio quasi 2mila euro. A finire nei guai sono stati due marocchini di 39 e 40 anni e un imbianchino 39enne di Reggio Emilia. I tre, già conosciuti alle forze dell’ordine e residenti a Castelfidardo, sono stati sorpresi e denunciato dai militari sabato notte con 10,3 grammi di hasish e 1,41 grammi di cocaina oltre alla somma di 1.970 euro che per gli investigatori derivano dall’attività di narcotraffico. Una parte della droga era conservata nelle rispettive abitazioni e tutti e tre risponderanno dell’accusa di detenzione illegale di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Ad Osimo un 51enne aquilano è stato sorpreso con 0,4 grammi di cocaina durante un posto di blocco dei carabinieri lungo via Leopardi ed è stato denucniato per per uso personle illegale di sostanza stupefacente. Sempre a Osimo i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile hanno sopreso e denunciato un operaio 22enne che sabato sera camminava nelle vicinanze di casa con addosso tre involucri di hashish per complessivi 7 grammi.