Spaccia cocaina durante la "Notte bianca dei bambini", poi tenta la fuga: arrestato

Si trovava a Falconara nella zona dell'evento "Notte Bianca Kids", dove tante famiglie stavano passeggiando insieme ai loro piccoli per divertirsi durante la calda serata estiva. In mezzo al loro anche un senegalese di 47 anni, che i Carabinieri in borghese hanno notato mentre si aggirava tra i presenti.

I militari hanno così deciso di perquisirlo trovandogli tra i vestiti 8 grammi di cocaina e due "pezzi" di hashish pe run peso complessivo di circa 50 grammi. L'uomo al momento del controllo ha subito iniziato ad innervosirsi, arrivando al punto di tentare la fuga in sella alla sua bicicletta. Tentativo maldestro quanto inutile con i Carabinieri che lo hanno bloccato subito dopo e portato in caserma. Questa mattina c'è stata la convalida dell'arresto con il giudice che ha firmato l'obbligo di dimora a Falconara e la firma presso la locale Tenenza.