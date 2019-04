Spaccio di cocaina nella notte, tenta di gettarla via ma viene arrestato

ANCONA - Si trovava insieme ad altri tre ragazzi in via Petrarca, quando all'arrivo della Polizia ha tentato di disfarsi di un involucro gettandolo a terra. Dentro 3,67 grammi di cocaina, recuperati e sequestrati poco dopo dagli agenti.

A finire nei guai un pugliese di 21 anni che aveva anche di 150 euro in contanti presunto frutto della sua attività di spaccio. Per lui sono scattate le manette ed ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina il tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto e rimesso in libertà l'indagato, che era difeso dall'avvocato Francesca Petruzzo (foto in basso) .

Gallery