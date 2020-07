Cocaina al ristorante, dipendente sorpresa al lavoro con la droga: arrestata per spaccio

SIROLO - Una dipendente di un ristorante di Sirolo è stata arrestata dai carabinieri. La donna, già conosciuta alle forze dell'ordine, è stata trovata con circa 10 grammi di cocaina, suddivisa in 11 dosi e pronta per essere spacciata. La droga era nascosta nella sua borsa che teneva sotto la cassa. I militari hanno inoltre trovato e sequestrato 270 euro, probabile provento di spaccio.

Per la 28enne è scattato l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Attualmente la dipendente del ristorante si trova agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per sabato mattina.