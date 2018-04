Droga nascosta nel ristorante in pieno centro, arrestato commerciante anconetano

Arrotondava la sua attività di ristoratore spacciando cocaina ai giovani del territorio. A finire in arresto il titolare di un ristorante in pieno centro ad Ancona. Il blitz della Polizia è scattato ieri mattina, dopo che da tempo gli agenti stavano pedinando il commerciante.

All'interno della sua attività i poliziotti hanno trovato 13 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, nascosti in una cappa ed all'interno di un barattolo di riso. Durante le perquisizioni sono stati trovati e sequestrati anche un bilancino di precisione e numerosi ritagli di nylon che hanno confermato la "florente" attività di spaccio. Visti gli elementi a carico del giovane ristoratore gli agenti lo hanno arrestato in attesa del processo previsto per questa mattina.