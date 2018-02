Spaccia cocaina vicino alla bocciofila, aveva sei alias: pusher in arresto

Un albanese di 38 anni, con vari precedenti, è stato arrestato nella notte dai Carabinieri di Marzocca per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, che con il suo atteggiamento aveva insospettito i Carabinieri, è stato trovato in possesso di 5 grammi di “cocaina” e 800 euro in contanti. Era quasi mezzanotte di ieri quando l’uomo è arrivato, a bordo di una Volkswagen Golf, in via De’ Liguori a Marzocca parcheggiando l’auto vicino alla bocciofila.

Nei pressi del bar, un Carabiniere, in abiti borghesi, si era appostato per seguirne i movimenti. Il 38enne è entrato nel locale uscendo poco dopo in compagnia di un’altra persona, già conosciuta dai militari. I due, dopo essersi guardati intorno, si sono appartati in un angolo buio il tempo necessario per scambiarsi qualcosa. Poi l’albanese è tornato indietro. Sulla sua strada ha però trovato ad attenderlo il carabiniere in borghese che lo ha subito bloccato consentendo l’intervento della pattuglia di supporto. L’uomo è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di oltre 800 euro in contanti, in banconote anche di piccolo taglio, di cui non ha saputo giustificare la provenienza. I Carabinieri a quel punto gli hanno detto che avrebbero perquisito anche la sua Golf ma l’albanese ha negato di essere il proprietario dell’auto affermando di essere stato accompagnato lì grazie al passaggio di un suo amico, tentando inoltre con un movimento goffo di liberarsi della chiave del veicolo gettandola in un’aiuola. La perquisizione dell’auto ha consentito di rinvenire, nascosto sotto il sedile lato passeggero, un astuccio di plastica, con all’interno 6 dosi termosaldate contenenti polvere bianca.

Il 38enne è stato condotto in caserma dove è stata eseguita la pesatura e la.campionatura delle dosi che, sottoposte a narcotest, sono risultate “cocaina” per un peso totale di 5 grammi. Il pusher, che in passato era stato identificato con sei nomi diversi ed in alcune occasioni aveva dichiarato di essere Jugoslavo, è stato trattenuto in camera di sicurezza, dove ha trascorso la notte, in attesa dell’udienza di convalida. Il Tribunale di Ancona ha convalidato l’arresto, condannando l’albanese, a seguito di patteggiamento, a sei mesi di carcere.