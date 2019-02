Chili di marijuana e cocaina nascosti in casa, "Anita" fiuta la droga e lo fa arrestare

OSIMO - Migliaia di euro in contanti, oltre 6 chilogrammi di marijuana, mezzo chilo di cocaina e tutto il materiale per confezionare lo stupefacente. E' questo il bilancio del blitz da parte de Carabinieri di Osimo, che ieri hanno arrestato un cittadino albanese per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'uomo si trovava nella periferia di Osimo insieme ad un altro soggetto. Dopo averli visti discutere i militari hanno deciso di intervenire, perquisendoli. Il 30enne albanese aveva nascosto tra i vestito oltre 10mila euro in contanti mentre nella sua abitazione i Carabinieri, con l'ausilio del cane antidroga "Anita", hanno trovato le sostanze stupefacenti ed altri 7mila euro. Per il pusher sono subito scattate le manette ed ora si trova presso la casa circondariale di Fermo.