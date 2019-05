Hashish e cocaina in auto, droga anche in casa: nei guai due giovani

CHIARAVALLE- Si trovava a bordo della sua Fiat Doblò quando i Carabinieri sono intervenuti e lo hanno perquisito trovando hashish e cocaina. A finire nei guai un 36enne ed un 29enne, entrambi residenti a Chiaravalle. I due sono stati fermati nella serata di ieri (domenica) in via Che Guevara. I militari dopo aver trovato lo stupefacente, hanno deciso di perquisire l'abitazione del più giovane scoprendo e sequestrando altre dosi di hashish. Per loro è arrivata la segnalazione all'Ufficio Territoriale del Governo di Ancona.