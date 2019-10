Ovuli di cocaina ed eroina nell'intestino, pusher arrestato in un autobus di linea

ANCONA - Domenica mattina i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno arrestato uno spacciatore mentre stava salendo a bordo di autobus di linea diretto a Macerata.

L'uomo viaggiava senza nessun bagaglio, ma in realtà un bel bottino lo trasportava: ovuli di eroina e cocaina all’interno dell’intestino. Il pusher è stato seguito per molte ore fino alla fermata del pullman, dove gli agenti in borghese lo hanno fermato poco dopo essere salito sul mezzo. Lo spacciatore, originario della Nigeria, è stato portato in ospedale dove è stato sottoposto ad una tac che ha mostrato i 4 ovuli con dentro lo stupefacente. Arrestato, l'uomo è stato portato in Tribunale dove con il rito direttissimo è stato condannato ad 8 mesi di reclusione. Per lui, vista l'irregolarità sul nostro territorio, è scattata anche l'espulsione dal paese ed ora si trova nel centro di accoglienza di Cosenza in attesa di un volo di rimpatrio.