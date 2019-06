Nascondeva cocaina in auto, lo fermano ad un posto di blocco: sospesa la patente

Viene fermato ad un posto di blocco e la Polizia trova all'interno della sua auto 1 grammo di cocaina. A finire nei guai un 51enne anconetano, sorpreso ieri sera mentre si trovava in via Colombo ad Ancona. All'interno del mezzo anche altri due soggetti. L'uomo ha consegnato spontaneamente la droga agli agenti ma non gli è servito ad evitare la sospensione della patente e dei documenti validi per l'espatrio, oltre all'apertura di un'istruttoria per i programmi di recupero per la tossicodipendenza.