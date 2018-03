Cocaina in auto, il cane antidroga "Walle" la fiuta e lo fa denunciare

Task force della Polizia in azione in tutto il territorio con decine di controlli nelle zone più a rischio della città soprattutto tra la stazione, il quartiere Archi ed il quartiere Piano San Lazzaro. Proprio durante l'operazione gli agenti hanno denunciato un 22enne albanese, sorpreso con la cocaina a bordo della propria auto.

A tradirlo il nervosismo con il poliziotti che hanno così deciso di perquisire il mezzo. Ad aiutarli il cane antidroga "Walle" che ha subito fiutato qualcosa nascosto nei pantaloni del giovane. Il 22enne infatti era in possesso di una bustina termosaldata contenente cocaina. Per lui scattata la denuncia per guida in stato di alterazione dall'uso di sostanze stupefacenti con ritiro immediato della patente.