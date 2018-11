Spacciava cocaina in tutto il territorio, in casa trovata la lista di clienti e fornitori: arrestato

Nel pomeriggio di ieri i poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno eseguito una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un 40enne anconetano. L'uomo, che abita nell’appartamento con la moglie e un grosso cane, è stato sorpreso dalla Polizia con circa 20 grammi di cocaina pura e alcuni pezzi di hashish. Oltre allo stupefacente che era ben nascosto dentro un mobile della cucina, gli agenti hanno rinvenuto anche un foglietto manoscritto con nomi e cifre che, insieme ai numerosi ritagli di cellophane e ad un bilancino di precisione, erano la prova della sua fiorente attività di spaccio.

Il 40enne è stato arrestao in flagranza per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, si trova agli arresti domiciliari in attesa di processo. Questa mattina, dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato riaccompagnato nel suo appartamento ai domiciliari in custodia cautelare visti i numerosi precedenti penali a suo carico.