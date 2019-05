Aggressione ai poliziotti, tra i vestiti un cacciavite e della droga: giovane in arresto

ANCONA - Si trovava davanti un locale pubblico del capoluogo ed alla vista della Polizia ha tentato di allontanarsi repentinamente. Poi, bloccato dopo un breve inseguimento, ha tentato di divincolarsi colpendo gli agenti con calci e pugni. Per questo è stato arrestato.

La vicenda

Facciamo ordine. Il giovane si trovava nella serata di ieri in via della Ricostruzione, poco distante da un locale pubblico del Piano. Notando l'arrivo dei poliziotti il rgazzo, un 23enne albanese, ha tentato invano di allontanarsi ma è stato poco dopo bloccato e perquisito. Infastidito dal controllo ha aggredito i poliziotti, colpendoli con calci e pugni, fino a che gli stessi agenti non sono riusciti a bloccarlo e perquisirlo. Tra i vestiti aveva nascosto un cacciavite appuntito, una dose di cocaina e delle banconote, probabile provento di spaccio. La perquisizione è stata poi estesa all'interno del suo appartamento dove è stato trovato tutto l'occorrente per confezionare lo stupefacente. Il giovane albanese è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina il Tribunale di Ancona ha convalidato l'arresto e lo ha rimesso in libertà. Per lui sono subito iniziate le procedure di espulsione dal territorio italiano.