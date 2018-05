Canti antidroga nel centro di accoglienza, eroina nascosta in un bidet: due arresti

Doppio arresto della Polizia di Stato operato dagli investigatori della Squadra Mobile di Ancona nel pomeriggio di ieri. Gli agenti ha fatto irruzione in un centro di accoglienza per rifugiati richiedenti asilo politico. Un appartamento adibito all’accoglienza di immigrati in attesa che vengano definite le richieste di permanenza nel territorio italiano. Due giovani africani, provenienti da Ghana e Sudan, sono stati arrestati con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso e aggravata dall’aver commesso il fatto in un centro di accoglienza per motivi umanitari dove erano ospitati.

I poliziotti della Squadra mobile si sono avvalsi del prezioso aiuto dei cani antidroga Edox e Tar appartenenti all’Unitá Cinofila della Polizia di Stato che hanno fiutato circa 30 grammi di eroina dentro il bidet. Oltre all’eroina gli agenti hanno trovato anche della marijuana nascosta sotto un mobile della camera in uso ai stranieri. Tutta droga confezionata per essere spacciata nella piazza anconetana, come dimostrato dal bilancino di precisione rinvenuto, dai numerosi ritagli di cellophane e da un coltello sporco di stupefacente trovato durante la perquisizione. Su disposizione del Sost. Procuratore della Repubblica Rosario Lioniello sono stati portati tutti e due in carcere a Montacuto a disposizione dell’Autoritá Giudiziaria.